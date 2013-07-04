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Уимблдон. Второй круг. Барти сыграет с ван Эйтванк, Квитова – с Младенович, Флинк – с Гергес

Теги Уимблдон результаты WTA Теннис

Во втором круге «Уимблдона» последняя россиянка в сетке Варвара Флинк сыграет с прошлогодней финалисткой Юлией Гергес, первая ракетка мира Эшли Барти – с Элисон ван Эйтванк, а действующая чемпионка Анжелик Кербер – с Лорин Дэвис.

Начало матчей на Центральном и первом кортах в 15:00 по Москве, на остальных – в 13:00.

Результаты первых матчей второго круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Варвара Флинк (Россия) Юлия Гергес (Германия)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Эшли Барти (Австралия) Элисон ван Эйтванк (Бельгия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

Кики Бертенс (Голландия) Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

Лорин Дэвис (США) Анжелик Кербер (Германия)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Кристина Младенович (Франция) Петра Квитова (Чехия)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

Слоун Стивенс (США) Яфань Ван (Китай)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

Серена Уильямс (США) Кайя Юван (Словения)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

Кайя Канепи (Эстония) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Тамара Зиданшек (Словения) Ван Цян (Китай)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

Элиза Мертенс (Бельгия) Моника Никулеску (Румыния)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

Аманда Анисимова (США) Магда Линетт (Польша)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Хэрриет Дарт (Великобритания) Беатрис Хаддад Майя (Бразилия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Лаура Зигемунд (Германия) Барбора Стрыцова (Чехия)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Элисон Риск (США) Ивана Йорович (Сербия)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

 

Карла Суарес-Наварро (Испания) Полин Парментье (Франция)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

 

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