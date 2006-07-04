Уимблдон. Второй круг. Надаль сыграет с Кириосом, Рублев – с Куэрри, Федерер – с Кларком

Во втором круге «Уимблдона» Андрей Рублев сыграет с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри, восьмикратный чемпион Роджер Федерер – с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль Надаль – с Ником Кириосом, которому проиграл на этом турнире в 2014-м.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.

Результаты первых матчей второго круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд



Второй круг

Сэм Куэрри (США) – Андрей Рублев (Россия) Дата проведения 4 июля, 13.00 Онлайн матча

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