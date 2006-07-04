Уимблдон. Второй круг. Надаль сыграет с Кириосом, Рублев – с Куэрри, Федерер – с Кларком

Во втором круге «Уимблдона» Андрей Рублев сыграет с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри, восьмикратный чемпион Роджер Федерер – с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль Надаль – с Ником Кириосом, которому проиграл на этом турнире в 2014-м.
Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.
Результаты первых матчей второго круга здесь.
Сетка турнира здесь.
Уимблдон
Лондон, Великобритания
1 – 14 июля 2019
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.30
- Дата проведения
- 4 июля, 15.00
- Дата проведения
- 4 июля, 14.30
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
- Дата проведения
- 4 июля, 14.30
- Дата проведения
- 4 июля, 18.00
- Дата проведения
- 4 июля, 14.30
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
- Дата проведения
- 4 июля, 13.00
- Дата проведения
- 4 июля, 18.00
- Дата проведения
- 4 июля, 16.30
- Дата проведения
- 4 июля, 13.00
- Дата проведения
- 4 июля, 13.00
- Дата проведения
- 4 июля, 16.00
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