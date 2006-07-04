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Уимблдон. Второй круг. Надаль сыграет с Кириосом, Рублев – с Куэрри, Федерер – с Кларком

Теги Уимблдон результаты ATP Теннис

Во втором круге «Уимблдона» Андрей Рублев сыграет с полуфиналистом-2017 Сэмом Куэрри, восьмикратный чемпион Роджер Федерер – с Джеем Кларком, а двукратный Рафаэль Надаль – с Ником Кириосом, которому проиграл на этом турнире в 2014-м.

Начало матчей на Центральном и первом кортах – 15:00 по Москве, на остальных – 13:00.

Результаты первых матчей второго круга здесь.

Сетка турнира здесь.

Уимблдон

Лондон, Великобритания 

1 – 14 июля 2019

Турнир «Большого шлема» 

Призовой фонд – 38 000 000 фунтов стерлингов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Сэм Куэрри (США) Андрей Рублев (Россия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

Джей Кларк (Великобритания) Роджер Федерер (Швейцария)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Ник Кириос (Австралия) Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
4 июля, 18.30
Онлайн матча

Кеи Нисикори (Япония) Кэмерон Норри (Великобритания)
Дата проведения
4 июля, 15.00
Онлайн матча

Михаил Кукушкин (Казахстан) Джон Изнер (США)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

Мартон Фучович (Венгрия) Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

Марин Чилич (Хорватия) Жоао Соуза (Португалия)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

Маттео Берреттини (Италия) Маркос Багдатис (Кипр)
Дата проведения
4 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Дэн Эванс (Великобритания) Николоз Басилашвили (Грузия)
Дата проведения
4 июля, 14.30
Онлайн матча

 

Жиль Симон (Франция) Теннис Сандгрен (США)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США) Алекс де Минаур (Австралия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Доминик Кепфер (Германия) Диего Шварцман (Аргентина)
Дата проведения
4 июля, 18.00
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция) Грегуар Баррере (Франция)
Дата проведения
4 июля, 16.30
Онлайн матча

 

Джон Миллман (Австралия) Ласло Дьере (Сербия)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ян-Леннард Штруфф (Германия) Тэйлор Фриц (США)
Дата проведения
4 июля, 13.00
Онлайн матча

 

Ричардас Беранкис (Литва) Жо-Вильфред Тсонга (Франция)
Дата проведения
4 июля, 16.00
Онлайн матча

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