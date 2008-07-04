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«Зенит» объявил о переходе Дугласа Сантоса

Теги Зенит Гамбург премьер-лига Россия трансферы Д2 Германия Дуглас Сантос Футбол

Защитник Дуглас Сантос перешел в «Зенит».

Российский клуб и «Гамбург» достигли соглашения о переходе футболиста. Контракт с игроком рассчитан на 5 лет.

Ранее сообщалось, что «Зенит» заплатит за 25-летнего бразильца 15 миллионов евро.

«Дуглас Сантос выступает на позиции левого защитника. Его сильными качествами являются цепкость, игра в прессинге, дриблинг, желание и умение обострять», – отмечается на официальном сайте клуба.

В 38 матчах в минувшем сезоне Дуглас забил 2 гола, отдал 7 результативных передач и заработал 4 желтых карточки.

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