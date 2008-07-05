Евробаскет-2019. Женщины. 1/4 финала. Россия проиграла Испании, Сербия разгромила Швецию и другие результаты

Сегодня в рамках 1/4 финала плей-офф чемпионата Европы среди женских команд Россия проиграла Испании.

В другом матче Сербия крупно победила Швецию, которая теперь станет соперником россиянок в борьбе за путевку на Олимпийские игры.

Чемпионат Европы-2019

Женщины

Латвия-Сербия

Плей-офф

1/4 финала

Венгрия – Великобритания – 59:62 (13:15, 9:17, 16:16, 21:14)

ВЕНГРИЯ: Тернер (11 + 8 подборов), Ракшаньи, Штудер (обе – 10).

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Фагбенле (29 + 8 подборов), Лидхем (4 + 12 подборов + 8 передач).

4 июля. 13.30

Испания – Россия – 78:54 (19:16, 25:12, 17:17, 17:9)

ИСПАНИЯ: Ндур (24 + 12 подборов), Николс (11 + 7 подборов), Саргай (11).

РОССИЯ: Левченко (8), Беглова, Виеру (обе – 7), Вадеева (6 + 10 подборов), Мусина, Шилова (обе – 6), Лешковцева, Майга (обе – 4), Белякова, Логунова (обе – 2), Федоренкова, Гладкова (обе – 1)..

4 июля. 16.00

Франция – Бельгия – 84:80 ОТ (27:16, 8:16, 19:22, 14:14, 16:12)

ФРАНЦИЯ: Груда (33 + 10 подборов), Эпупа (13 + 9 подборов + 5 передач).

БЕЛЬГИЯ: Меессеман (24), Местдаг (16 + 10 подборов + 7 передач).

4 июля. 19.00

Сербия – Швеция

СЕРБИЯ: Дабович (19 + 5 подборов), Брукс (11).

ШВЕЦИЯ: Эльдебринк (12 + 6 подборов), Магарити (11 + 5 подборов).

4 июля. 21.30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.