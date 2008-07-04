«Манчестер Сити» заключил 5-летний контракт с Родри

объявил о переходе полузащитника Родри из «Атлетико».

23-летний хавбек заключил с чемпионами Англии контракт на пять лет.

Ранее стало известно, что «горожане» заплатят за испанца отступные в размере 70 миллионов евро, которые были прописаны в его контракте.

На Родри также претендовала «Бавария», но он решил перебраться в «Сити», так как хотел играть под руководством Хосепа Гвардиолы.

Фото: официальный сайт «Манчестер Сити»

После перехода в «Сити» Родри станет самым дорогим (ну почти) опорником в истории. Его считают новым Бускетсом