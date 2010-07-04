Меган Рапино о США: «Эта страна была основана на идеалах, но в то же время на рабстве»

Футболистка сборной США Меган Рапино ко Дню независимости страны поделилась мыслями о том, что значит быть американцем.

«Думаю, я в особенности являюсь американкой. Если речь идет об отстаиваемых идеалах, о всех песнях, гимне и о том, на чем основываются [наши взгляды], думаю, я в высшей степени американка.

Что касается критиков, мне бы хотелось, чтобы они внимательно изучили мои слова и поступки. Возможно, вы не согласны со мной в каждом аспекте, но это можно обсудить. Я знаю, что не являюсь идеалом.

Но я думаю, что стою за честность, правду и жажду диалога. И за то, что мы честно смотрим на страну и говорим: да, мы великая страна, и есть много удивительных вещей – мне очень повезло жить в этой стране.

Но это не значит, что мы не можем стать лучше. Это не значит, что мы не должны стремиться к лучшему.

Я думаю, что эта страна была основана на множестве великих идеалов, но в то же время на рабстве. И я полагаю, нам просто нужно быть по-настоящему честными в этом и откровенными в разговорах об этом, чтобы мы могли смириться с этим и двигаться вперед, сделать страну лучше для всех», – сказала Рапино.

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