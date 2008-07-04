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«Краснодар» выиграл Кубок Париматч Премьер, «Ростов» – 2-й, «Спартак» – 3-й

Теги Спартак ЦСКА Ростов премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) Краснодар Кубок Матч Премьер Футбол

«Краснодар» стал победителем Кубка Париматч Премьер. 

В заключительном матче турнира «быки» победили «Спартак» (2:1). Таким образом, команда Мурада Мусаева выиграла все три матча в рамках Кубка Париматч Премьер. До этого «Краснодар» оказался сильнее «Ростова» (3:0) и ЦСКА (1:0).

Второе место в турнирной таблице с шестью очками занял «Ростов». Команда Валерия Карпина обыграла ЦСКА (2:1) и «Спартак» (1:0)

«Спартак», после поражения от «Краснодара», опустился на третью строчку.

ЦСКА, не набрав очков, занял четвертое место

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