«Краснодар» выиграл Кубок Париматч Премьер, «Ростов» – 2-й, «Спартак» – 3-й

«Краснодар» стал победителем Кубка Париматч Премьер.

В заключительном матче турнира «быки» победили «Спартак» (2:1). Таким образом, команда Мурада Мусаева выиграла все три матча в рамках Кубка Париматч Премьер. До этого «Краснодар» оказался сильнее «Ростова» (3:0) и (1:0).

Второе место в турнирной таблице с шестью очками занял «Ростов». Команда Валерия Карпина обыграла ЦСКА (2:1) и (1:0)

«Спартак», после поражения от «Краснодара», опустился на третью строчку.

ЦСКА, не набрав очков, занял четвертое место