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Кокорина и Мамаева этапировали в колонию

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и хавбек «Краснодара» Павел Мамаев отправлены из СИЗО в колонию.

«Футболисты убыли из СИЗО №2 Москвы к месту отбывания наказания», – сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков.

В октябре 2018 года Кокорин вместе с братом Кириллом, Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий приняли участие в двух потасовках в Москве. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев.  

Ранее сообщалось, что Кокорина и Мамаева отправят в одну колонию.

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