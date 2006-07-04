💙Лэмпард назначен главным тренером «Челси»

Бывший тренер «Дерби» Фрэнк Лэмпард возглавил .

Лондонский клуб заключил с 41-летним специалистом контракт на три года.

Стороны договорились о сделке после 6-часовых переговоров, которые завершились вчера поздно вечером.

Англичанин сменил в «Челси» Маурицио Сарри, который ранее перешел в .

Лэмпард занял пост главного тренера «Дерби» летом 2018 года. В прошедшем сезоне «бараны» заняли шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа и приняли участие матчах плей-офф за выход в АПЛ, но уступили в финале «Астон Вилле».

Лэмпард выступал за «Челси» в качестве игрока с 2001 по 2014 год, провел 648 матчей и забил 211 голов, став лучшим бомбардиром клуба за всю историю.

Фото: официальный сайт «Челси»