«Зенит» представил новую форму

«Зенит» представил домашнюю и гостевую форму на сезон-2019/20.

Палитра домашнего комплекта формы сине-бело-голубых вдохновлена морской стихией Петербурга и покрыта динамичным орнаментом.

Гостевая форма отражает мастерство, гордость и благородство игроков петербуржцев, а строгость и лаконичность белоснежного комплекта усиливают фокус на деталях, выполненных в традиционных цветах: яркие акценты сочетаются с линиями на спине, манжетами, воротником и гетрами, сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Материал формы – переработанный полиэстер. На создание одного комплекта экипировки идет 16 пластиковых бутылок, переработанных в полиэфирную ткань.

«Зенит» проведет первую игру в новой форме 6 июля в матче за Олимп Суперкубок России против «Локомотива».

Фото: Sports.ru