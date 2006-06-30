Кубок Париматч Премьер. Видеотрансляция. «Краснодар» – «Ростов», ЦСКА против «Спартака»

В Австрии проходит Кубок Париматч Премьер. Во 2-м туре «Краснодар» сыграет с «Ростовом», «Спартак» встретится с .

На Sports.ru можно посмотреть прямые видеотрансляции обоих матчей – в 11:30 и в 19:00 по московскому времени.

Кубок Париматч Премьер

Пеллау, Австрия

2-й тур

Краснодар – Ростов – 1:0 (1:0, второй тайм)

Гол: 1:0 – Ари (38, с пенальти).

«Краснодар»: Синицын, Скопинцев, Спайич, Мартынович, Фьолусон, Петров, Олссон, Намли, Вандерсон, Сулейманов, Ари.

«Ростов»: Песьяков, Чистяков, Сигурдссон, Мамин, Чернов, Глебов, Попов, Еременко, Ионов, Полоз, Шомуродов.

Спартак – ЦСКА – 19:00

Положение команд: «Ростов» – 3 (1), «Краснодар» – 3 (1), ЦСКА – 0 (1), – 0 (1).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.