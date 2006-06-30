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Глушаков провел первую тренировку с «Ахматом»

Теги премьер-лига Россия Ахмат фото Денис Глушаков Футбол

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков приступил к тренировкам со своей новой командой.

«Начал тренироваться! Очень рад теплому приему, спасибо, команда!» – написал Глушаков в инстаграме.

29 июня Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1».

32-летний футболист на прошлой неделе расторг соглашение со «Спартаком». Игрок выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей

 
 
 
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Публикация от FC «Akhmat» Grozny ⚽ (@akhmatgrozny)

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