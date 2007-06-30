Глушаков – болельщикам: «Ахмат» – сила! Нам нужна ваша поддержка, тогда будет результат»

Новичок Денис Глушаков поделился мыслями о переходе в «Ахмат».

– Денис, ваш переход в «Ахмат» состоялся так быстро, без какого-либо инсайда...

– Мы быстро договорились с клубом о переходе. Какие-то варианты были, но я сразу сделал выбор в пользу клуба «Ахмат». Для меня самое важное играть и доказывать, прежде всего, самому себе и болельщикам, которые поддерживают команду. Зная Рашида Маматкуловича, зная ребят в команде и про амбиции клуба – решил перейти в «Ахмат».

– Вы хоть и опытный футболист, но новый человек в команде. Как вас встретили?

– Встретили меня хорошо, дружеская атмосфера, с многими в сборной играл, некоторых знал по играм чемпионата России. Станцевал перед тренировкой (смеется), поулыбались и приступили к работе.

– Поделитесь впечатлениями от первой тренировки. С требования Рашида Рахимова знакомы не понаслышке?

– Когда проходило становление, как футболиста, Рашид Маматкулович дал мне шанс проявить себя в Премьер-лиге. Чуть-чуть методика поменялась, время не стоит на месте. Все в рабочем режиме, упражнения знакомы, все, что нужно для футбола – все было на тренировке.

– Многих интересует мотивация футболиста Глушакова.

– Мотивация есть, как и амбиции. Прежде всего – я профессионал, и пришел в «Ахмат» не просто отбывать номер. Для меня важен результат команды. Мне всего лишь 32. Многие в России говорят, что в 24-25 – футболист молодой, а в 32-33 – старый, в то время, когда раньше в 16-18 лет считалось началом карьеры, а заканчивали в 38. Не поймешь, где тогда закат карьеры, или начало карьеры. Так что, у меня самый расцвет сил, и, думаю, я пригожусь клубу, и мне «Ахмат» дал такой шаг вперед, чтобы играть в футбол, получать удовольствие от футбола, наслаждаться игрой. В этом и есть моя мотивация, мои амбиции.

– В средней линии команды хорошие исполнители: Иванов, Швец, Шиманьски, Силва, Гащенков, Раванелли... Не могу в этом случае не спросить о конкуренции.

– Есть хорошие исполнители, конкуренция здоровая. Я играл на разных позициях в клубах и в сборной – опорного полузащитника, под нападающим. Это будет определять Рашид Маматкулович. Мое дело выполнять тренировочный процесс, установки тренера. Все остальное зависит от моего функционального состояния и тренерского решения.

– Вы в своей карьере немало забивали голов в ворота грозненцев..

– Мне кажется, по статистике я больше всего за свою карьеру забил именно «Ахмату». Не считал, если честно, но много забивал. Были красивые голы, были пенальти в Грозном. Но это все история, это в прошлом. Теперь надо перевернуть страницу, двигаться вперед, забивать за «Ахмат» тем командам, которым я не забивал.

– Вы не раз бывали в Грозном, который на время станет вашим домом...

– Пять-семь лет назад Грозный был совсем другой город, теперь он преобразился. Не побоюсь сказать – европейского уровня. Чистота, порядок, «Грозный-сити». Не так было много времени, чтобы посмотреть город, теперь оно у меня есть. Ребята подскажут, куда сходить, что посмотреть.

– Болельщики «Ахмата» рады Вашему переходу и желают удачи...

– Спасибо всем за поддержку. Болельщиков команды приглашаю на стадион. Нам нужна ваша поддержка. Тогда получится результат. «Ахмат» – сила! Мы вас ждем на стадионе, – сказал Глушаков.