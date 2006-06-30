🚂«Локомотив» объявил об уходе Тарасова. Он был в клубе 9 лет

Полузащитник Дмитрий Тарасов покинул .

Московский клуб подтвердил уход 32-летнего хавбека по истечении срока контракта.

Тарасов выступал за «Локо» с 2010 года, перебравшись из ФК «Москва».

В сезоне-2017/18 он вместе с железнодорожниками выиграл чемпионат России, также трижды становился победителем Кубка страны.

Ранее сообщалось, что Тарасов может перейти в «Сочи» или «Крылья Советов».