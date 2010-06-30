В 2014-м IAAF скрыла допинг британских топ-легкоатлетов. Среди них был призер Олимпиады

Редакция немецкого канала ARD получила в распоряжение 90-страничный отчет о расследовании парижской прокуратуры коррупционной схемы в Международной федерации легкой атлетики (IAAF).

В документах говорится о письме, автором которого был бывший казначей IAAF и глава Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) Валентин Балахничев. В электронном письме юристу экс-главы IAAF Ламине Диака Хабибу Сиссе, датированном июлем 2014-го, Балахничев рассказал о списке спортсменов, в чьих паспортах крови обнаружены явные признаки допинговых нарушений.

По словам Балахничева, список ему показали представители IAAF.

«Мы были поражены, обнаружив в этом списке несколько элитных спортсменов из Великобритании, включая олимпийского медалиста и спортивную икону этой страны.

Вопрос, который мы задаем себе, почему IAAF не обязала федерацию Великобритании наказать этих спортсменов», – написал Балахничев.