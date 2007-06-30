Испанский клуб сменил название на ФК «Плоская Земля»

Испанский «Мостолес Баломпье», пробившийся по итогам прошлого сезона в третий по силе дивизион, сменил название.

Клуб теперь будет называться «Плоская Земля» (Flat Earth FC).

В заявлении на официальном сайте клуб объяснил свое решение тем, что хочет объединить всех сторонников теории о плоской Земле.

«Всю свою жизнь я посвятил футболу, но, отойдя от него, я увлекся другими темами, в частности, теорией плоской Земли.

Сейчас я президент футбольного клуба, и мы добились серьезной вершины, получив повышение в классе», – сказал глава «Плоской Земли» Хави Повес.