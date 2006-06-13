Тарасенко опубликовал фото сына-младенца в Кубке Стэнли

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился эмоциями от победы в финале плей-офф НХЛ и рождения ребенка.
Россиянин в инстаграме опубликовал фото своего сына-младенца в Кубке Стэнли.
Напомним, на прошедшей неделе у Владимира Тарасенко и его жены Яны родился второй ребенок.
«Сент-Луис» победил «Бостон» (4:1) в седьмом матче серии плей-офф НХЛ и впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли.
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Кубок Стэнли – у Тарасенко! Золотое поколение-2011 на пути к величию