CIES: Мбаппе – самый дорогой игрок мира. Салах – 2-й, Месси – 4-й Роналду – 20-й

Нападающий «ПСЖ» является самым дорогим игроком мира по версии CIES Football Observatory.

Исследовательский центр назвал сотню самых дорогих футболистов мира, применив при оценке эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных, уровень чемпионата.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» занял 20-е место (118,1 млн евро), форвард «ПСЖ» Неймар – 17-е (124,7 млн).

1. Килиан Мбаппе ( ) – 252,2 миллиона евро

2. Мохамед Салах ( ) – 219,6

3. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 207,9

4. Лионель Месси ( ) – 167,4

5. Джейдон Санчо («Боруссия» Д) – 159,4

6. Садьо Мане ( ) – 157,8

7. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 155,2

8. Роберто Фирмино («Ливерпуль») – 144,2

9. Антуан Гризманн («Атлетико») – 143,8

10. Лерой Сане («Манчестер Сити») – 137,1

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