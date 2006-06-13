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Baza: жена экс-вратаря СКА Максима Соколова убита их общим сыном, который затем пытался покончить с собой

Теги СКА происшествия Максим Соколов КХЛ СКА-1946 Хоккей

Жена экс-игрока СКА, а ныне тренера вратарей петербургского клуба Максима Соколова убита в поселке Романовка.

По информации телеграм-канала Baza, на женщину напал старший сын – 18-летний Максим, убил ее, а после пытался покончить с собой. 

Свидетелем происшествия стал Арсений, младший сын Соколовых. По словам мальчика, он слушал музыку, когда в комнату вошел старший брат с фразой «Сейчас я тебя убью». Арсений смог вырваться и броситься за помощью к соседям.

На месте были обнаружены мертвая женщина и ее сын с ранами на теле. Арсений, увидев мать, попытался добить брата и, выхватив нож, несколько раз ударил Максима им в грудь. Тот выжил и сейчас находится в реанимации. Оружие и отпечатки переданы на экспертизу.

15-летний Арсений находится в шоковом состоянии, за ним наблюдают врачи. 

Максим Соколов-младший занимался хоккеем и входил в состав СКА-1946.

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