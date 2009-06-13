Испанский гонщик Кобо дисквалифицирован за допинг. Теперь Фрум станет победителем «Вуэльты-2011»

Испанский велогонщик Хуан Хосе Кобо дисквалифицирован на три года за применение допинга.

В показателях его биопаспорта с 2009 по 2011 были обнаружены аномальные отклонения.

Испанец в течение месяца может подать апелляцию в Споривный арбитражный суд (CAS). До тех пор его результаты не будут аннулированы.

Кобо является победителем многодневки «Вуэльта-2011». Если его результаты отменят, то первое место той «Вуэльты» перейдет к британцу .

Фрум, который побеждал на «Вуэльте» в 2017-м, 12 июня получил серьезные травмы на тренировке и пропустит «Тур де Франс-2019».