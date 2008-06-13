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⛓Суд оставил без изменений сроки наказания Кокорину и Мамаеву

Теги Зенит премьер-лига Россия происшествия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Кокорин и Мамаев Кирилл Кокорин Футбол

Завершилось заседание Мосгорсуда, на котором были рассмотрены апелляционные жалобы на приговор от 8 мая по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Суд поправил квалификацию преступлений, однако срок наказания остался неизменным.

Кирилл Кокорин и Александр Кокорин должны отбыть в колонии общего режима 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий – 1 год и 5 месяцев.

Ранее сообщалось, что дни, проведенные игроками в СИЗО, будут зачтены с коэффициентом 1,5. У Кокориных они считаются с 10 октября, у Мамаева и Протасовицкого — с 11-го.

Таким образом, братьям Кокориным без учета возможных обжалований остается провести в колонии примерно 6,5 месяца (они должны выйти на свободу в декабре), а Мамаеву и Протасовицкому – 5,5 месяца (они должны выйти в ноябре).

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