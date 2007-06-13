«Mash на Мойке»: младшего сына экс-вратаря СКА Соколова проверяют на причастность к убийству матери

Младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова проверяется следствием на причастность к убийству матери.

По информации телеграм-канала Bazа, виновным в смерти мог стать старший сын – 17-летний Максим, который был обнаружен рядом с мертвой женщиной и, как предполагается, пытался покончить с собой.

«Младшего сына вратаря Максима Соколова следователи также проверяют на причастность к убийству матери.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке», – сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу Олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.