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«Mash на Мойке»: младшего сына экс-вратаря СКА Соколова проверяют на причастность к убийству матери

Теги СКА происшествия Максим Соколов КХЛ Хоккей

Младший сын экс-вратаря СКА Максима Соколова проверяется следствием на причастность к убийству матери. 

По информации телеграм-канала Bazа, виновным в смерти мог стать старший сын – 17-летний Максим, который был обнаружен рядом с мертвой женщиной и, как предполагается, пытался покончить с собой. 

«Младшего сына вратаря Максима Соколова следователи также проверяют на причастность к убийству матери.

По одной из версий, которые отрабатывают правоохранители, 15-летний Арсений мог напасть с ножом на мать и ранить старшего брата в доме в Новой Романовке», – сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Арсению 15 лет, он занимался хоккеем, а затем перешел в фехтование — в школу Олимпийского резерва «Комета». Как и брат, он был на домашнем обучении.

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