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«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри

Теги Челси Фрэнк Лэмпард Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Маурицио Сарри Футбол

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на пост в «Ювентусе»

Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.

Сообщается, что «Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард.

Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси», после чего сможет подписать с туринским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.

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