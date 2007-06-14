«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри близок к назначению на пост в «Ювентусе».
Клубы достигли принципиальной договоренности о переходе 60-летнего специалиста, сейчас стороны согласовывают последние детали сделки.
Сообщается, что «Ювентус» заплатит за тренера компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей. Сменит Сарри в лондонском клубе Фрэнк Лэмпард.
Ожидается, что 14 июня Сарри официально покинет «Челси», после чего сможет подписать с туринским клубом контракт, рассчитанный на 3 года.