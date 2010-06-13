Генпрокуратура РФ выявила нарушения в деятельности ФГБУ «ЦСП». Его директор – экс-глава СБР Кравцов

Генпрокуратура РФ выявила нарушения законодательства о противодействии коррупции в деятельности Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр спортивной подготовки сборных команд России» (ФГБУ «ЦСП»), директором которого является бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) .

По данным проверки, Кравцов в справках за 2016, 2017 и 2018 годы не привел сведения о доходах (420 тысяч, 418 тысяч и 410 тысяч соответственно), скрыл факт наличия в собственности недвижимого имущества и автомобилей. Кроме того, он не указал сведения о наличии 6 банковских счетов.

Главный бухгалтер организации Т. А. Фролова и заместитель директора Д. С. Столяров не привели в справках о доходах сведения о наличии 8 банковских счетов у каждого.

Также сообщается, что в штате ФГБУ «ЦСП» числятся родственники Кравцова – две дочери, Е. А. Кравцова и Е. А. Новикова, зять (С. В. Новиков) и внук – (Д. С. Новиков), а также сын и дочь главного бухгалтера.

Они не выполняют трудовую функцию, но регулярно получают зарплату с повышенными премиальными по сравнению с другими работниками организации.

ФОТО 1

ФОТО 2

ФОТО 3