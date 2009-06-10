Португалия выиграла Лигу наций, Надаль взял «Ролан Гаррос», Хэмилтон стал первым в Канаде и другие новости утра

1. Португалия в финальном матче Лиги наций УЕФА обыграла Голландию и стала первым победителем турнира. Криштиану Роналду взял второй трофей со сборной и 29-й – в карьере.

2. Рафаэль Надаль в четырех сетах победил Доминика Тима и в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос». Всего у него 18 «Шлемов», больше только у Федерера – 20.

3. Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Канады. Первым финишировал Себастьян Феттель, но он получил 5-секундный штраф за опасный пилотаж и выдавливание Хэмилтона за пределы трассы,

4. В финале Кубка Стэнли «Бостон» победил «Сент-Луис» (5:1), сравняв счет в серии, будет 7-й матч. Тарасенко вновь не набрал очков.

5. Продлено отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Впереди проверка работы дисквалифицированных тренеров.

6. Трансферы. Мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Дзагоева (Гончаренко, впрочем, считает, что Алан останется). «ПСЖ» предложил Неймару новый контракт. «Локомотив» интересуется Комличенко, который наколотил в Чехии 29 мячей.

7. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду Италии в рамках второй недели Лиги наций (3-0).

8. Все билеты на чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье 7 сентября распроданы за два дня.

9. Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле снова опоздал на тренировку. Его могут продать, если он не изменит отношения к работе.

10. Женская сборная России победила команду Голландии в матче за 3-е место суперфинала Мировой лиги по водному поло (10:7).

12. «Зенит-2» останется в ФНЛ вместо «Чайки», если будут пересмотрены итоги сезона в зоне «Юг» ПФЛ. Сейчас идет расследование.

13. У автобуса сборной России в Нижнем Новгороде прошел одиночный пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова.

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«Ван Дейк определенно заслужил «Золотой мяч». Так считает Джорджиньо Вейналдум.