«Зенит-2» останется в ФНЛ вместо «Чайки», если будут пересмотрены итоги сезона в зоне «Юг» ПФЛ

Продолжается расследование в отношении матча первенства между «Чайкой» и «Черноморцем» (3:1).

На этой неделе по решению КДК РФС главный тренер новороссийского клуба Хазрет Дышеков был отстранен от футбола на год, трое его футболистов – защитники , Анатолий Пуляев, хавбек Станислав Резников – на три года. Игрокам пообещали 2 миллиона рублей за сдачу матча.

Кроме того, за попытку повлиять на результат игры на год отстранен генеральный директор Дмитрий Градиленко.

Это первая часть санкций. Продолжается совместное расследование РФС и МВД, по итогам которого последует вторая часть санкций.

Если будет доказан факт подкупа со стороны «Чайки», результат матча будет пересмотрен. Если на клуб из Песчанокопского будут наложены санкции в виде лишения очков (четырех и более), он может оказаться ниже «Урожая» в турнирной таблице.

«Чайка» потеряет путевку в , однако «Урожай» не сможет занять вакантную позицию, так как не получил лицензию РФС для выступления в первом дивизионе.

Это право должно будет перейти «Сибири» (18-е место в ФНЛ), однако в новосибирской команде идет процесс реорганизации и перевода на новую юридическую платформу. В связи с этим обновленная не будет иметь отношения к клубу, выступавшему в ФНЛ в прошлом сезоне.

Поэтому право сохранить прописку в ФНЛ перейдет «Зениту-2», занявшему 19-е место по итогам прошедшего сезона.

выступает в ФНЛ с 2015 года, получив путевку в турнир не по спортивному признаку, заняв в предыдущем сезоне в ПФЛ не первое, а второе место.

Сезон-2017/18 петербургская команда завершила на 16-й позиции и должна была вылететь в ПФЛ, однако осталась в первом дивизионе в связи с тем, что клуб, занявший первое место в первенстве ПФЛ, зона «Восток», отказался от повышения в классе.

Три игрока «Черноморца» сдали матч с «Чайкой». Они могли получить 1-2 миллиона рублей