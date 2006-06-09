Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании – адвокату в WhatsApp: «Он наркоман, его нужно посадить в тюрьму»

Стали известны детали переписки в WhatsApp модели Наджили Триндаде Мендес де Соузы, обвинившей форварда «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, с адвокатом.
Позже адвокат Хосе Эдгар Буэно отказался от дела.
«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками.
Он плохой человек. Наркоман, агрессор, которого нужно посадить в тюрьму.
Он представляет угрозу для общества», – написала девушка.
Неймар в пятницу в Рио-де-Жанейро дал показания по обвинению в изнасиловании. Он приехал в полицейский участок на кресле-каталке.
27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит пропустит 4 недели.
Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию
Появилось интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив