Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании – адвокату в WhatsApp: «Он наркоман, его нужно посадить в тюрьму»

Стали известны детали переписки в WhatsApp модели Наджили Триндаде Мендес де Соузы, обвинившей форварда и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, с адвокатом.

Позже адвокат Хосе Эдгар Буэно отказался от дела.

«Он ударил меня и изнасиловал. Он был пьян и под наркотиками.

Он плохой человек. Наркоман, агрессор, которого нужно посадить в тюрьму.

Он представляет угрозу для общества», – написала девушка.

Неймар в пятницу в Рио-де-Жанейро дал показания по обвинению в изнасиловании. Он приехал в полицейский участок на кресле-каталке.

27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит пропустит 4 недели.

Неймара обвинили в изнасиловании. Он не отрицает секс, но говорит, что все было по взаимному согласию

Появилось интервью девушки, которая обвиняет Неймара. Говорит, что футболист бил ее и не использовал презерватив