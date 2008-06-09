IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Впереди проверка работы дисквалифицированных тренеров

Международная ассоциация легкоатлетических федераций ( ) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на сегодняшнем заседании совета IAAF в Монако.

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF норвежец .

«Мы не рекомендовали восстановление ВФЛА, и Совет с нами согласился», – приводит слова Андерсена «Спорт-Экспресс».

Также Андерсен сказал, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со спортсменами в России.

Заседание совета IAAF проходило 8-9 июня в Монако.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

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