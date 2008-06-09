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IAAF продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики. Впереди проверка работы дисквалифицированных тренеров

Теги допинг сборная России сборная России жен ВФЛА IAAF Руне Андерсен Легкая атлетика

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) на сегодняшнем заседании совета IAAF в Монако.

Об этом сообщил глава рабочей группы IAAF норвежец Руне Андерсен.

«Мы не рекомендовали восстановление ВФЛА, и Совет с нами согласился», – приводит слова Андерсена «Спорт-Экспресс».

Также Андерсен сказал, что подразделение IAAF по обеспечению целостности легкой атлетики (AIU) рассмотрит информацию о том, что дисквалифицированные российские тренеры продолжают работать со спортсменами в России.

Заседание совета IAAF проходило 8-9 июня в Монако.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты имеют право выступать на международных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

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