Реклама 18+
Реклама 18+

«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт, игрок думает о будущем

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Неймар Футбол

«ПСЖ» хочет сохранить форварда Неймара.

Французский клуб, по данным Téléfoot, предложил 27-летнему бразильцу продлить контракт на год. Игрок пока не ответил.

Неймар в последние несколько недель обдумывает свое будущее в «ПСЖ». Бразилец больше не испытывает тех чувств в Париже, что в первом сезоне.

Как отмечает источник, игроком интересуются «Реал», несмотря на трансфер Азара, и «Барселона»

27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит пропустит четыре недели.

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться