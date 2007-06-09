«ПСЖ» предложил Неймару новый контракт, игрок думает о будущем

«ПСЖ» хочет сохранить форварда .

Французский клуб, по данным Téléfoot, предложил 27-летнему бразильцу продлить контракт на год. Игрок пока не ответил.

Неймар в последние несколько недель обдумывает свое будущее в . Бразилец больше не испытывает тех чувств в Париже, что в первом сезоне.

Как отмечает источник, игроком интересуются «Реал», несмотря на трансфер Азара, и .

27-летний бразилец не сыграет на Кубке Америки из-за растяжения связок голеностопного сустава. Он пропустит пропустит четыре недели.

Официально худший год в карьере Неймара: теперь он пропустит Кубок Америки из-за травмы