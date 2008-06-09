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Гран-при Канады. Стартовый порядок

Теги результаты Гран-при Канады Феррари Кими Райкконен Макларен Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Торо Россо Себастьян Феттель Ромен Грожан Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс-младший Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Даниэль Риккардо Даниил Квят Рено Кевин Магнуссен Антонио Джовинацци Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Рейсинг Пойнт Авто
Гран-при Канады
Автодром имени Жиля Вильнева, Монреаль
9 июня 2019 года
Гонка
Стартовый порядок
 
1. Себастьян Феттель («Феррари»)
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес»)
3. Шарль Леклер («Феррари»)
4. Даниэль Риккардо («Рено»)
5. Пьер Гасли («Ред Булл»)
6. Валттери Боттас («Мерседес»)
7. Нико Хюлькенберг («Рено»)
8. Ландо Норрис («Макларен»)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
10. Даниил Квят («Торо Россо»)
11. Карлос Сайнс-младший («Макларен»)*
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео»)
13. Алекс Албон («Торо Россо»)
14. Ромен Грожан («Хаас»)
15. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт»)
16. Кими Райкконен («Альфа Ромео»)
17. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт»)
18. Джордж Расселл («Уильямс»)
19. Роберт Кубица («Уильямс»)
20. Кевин Магнуссен («Хаас»)**

* – Сайнс оштрафован на три позиции за блокировку Албона

** – Магнуссен начнет гонку с пит-лейн после аварии в квалификации

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