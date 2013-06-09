Саханович о Тутберидзе: «Все думают, что она злая, но это не так. Иногда бывает строгой, зато бешено мотивирует»

Российская фигуристка рассказала о тренерах, с которыми работала в течение карьеры.

О Евгении Плющенко

«Шеф, босс. Он не тренировал непосредственно, он давал лед, тренеров, общую схему. Все его боялись: «Ой, Евгений Викторович пришел!» И все трясутся».

О Евгении Рукавицыне

«Он очень многое пытался для меня сделать, но я не могла ему довериться. Попала к нему после Этери Георгиевны и просто ему не доверяла, не получалось. Это была чисто моя проблема, команда пыталась сделать все для меня, но вот так».

Об Этери Тутберидзе

«Это очень сложно. Она такая разная. Все думают, что она злая, но она не злая, просто иногда бывает немного строгой. Зато так бешено мотивирует! Ты просто готов выходить и все четверные прыгнуть за раз».

О Сергее Дудакове

«А он, наоборот, очень спокойный. Они с Этери Георгиевной как огонь и вода. И прекрасно уживаются. Инь и ян, можно сказать. Если она где-то перебарщивает, он всегда успокоит», – сказала Саханович.