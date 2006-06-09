Реклама 18+
Реклама 18+

El Universal: мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Дзагоева

Теги ЦСКА премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Мексика Алан Дзагоев Тигрес Футбол

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов «Тигрес».

Мексиканский клуб, по данным El Universal, очень близок к подписанию 28-летнего хавбека.

Дзагоев может присоединиться к «Тигрес» как свободный агент. Контракт игрока с ЦСКА действует до 1 июля этого года.

Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.

Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.

Дзагоев может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики. Его статистику можно изучить здесь.

Дзагоев о контракте с ЦСКА: «Не хотелось бы уходить, но сейчас не все зависит от меня»

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться