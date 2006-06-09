El Universal: мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов «Тигрес».
Мексиканский клуб, по данным El Universal, очень близок к подписанию 28-летнего хавбека.
Дзагоев может присоединиться к «Тигрес» как свободный агент. Контракт игрока с ЦСКА действует до 1 июля этого года.
Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.
Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.
Дзагоев может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики. Его статистику можно изучить здесь.
Дзагоев о контракте с ЦСКА: «Не хотелось бы уходить, но сейчас не все зависит от меня»