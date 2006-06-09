El Universal: мексиканский «Тигрес» близок к подписанию Дзагоева

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев попал в сферу интересов .

Мексиканский клуб, по данным El Universal, очень близок к подписанию 28-летнего хавбека.

Дзагоев может присоединиться к как свободный агент. Контракт игрока с ЦСКА действует до 1 июля этого года.

Сейчас Дзагоев восстанавливается после разрыва крестообразной связки, полученного в феврале.

Всего футболист провел 250 матчей за ЦСКА, в которых забил 52 гола и отдал 71 результативный пас.

Дзагоев может стать первым российским игроком, который сыграет в чемпионате Мексики. Его статистику можно изучить здесь.

Дзагоев о контракте с ЦСКА: «Не хотелось бы уходить, но сейчас не все зависит от меня»