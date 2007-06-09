Лига наций. Россия сыграет с Италией, США против Португалии и другие матчи

9 июня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Италии в рамках второй недели Лиги наций.
Лига наций
Мужчины
2-я неделя
Уфа, Россия
Россия – Италия – 17.00
Португалия – США – 14.00
Токио, Япония
Аргентина – Бразилия – 9.10
Япония – Иран – 12.40
Нингбо, Китай
Болгария – Франция – 11.00
Китай – Польша – 14.00
Оттава, Канада
Австралия – Германия – 20.10
Канада – Сербия – 23.10
Турнирное положение: Франция – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Бразилия – 5-0 (13), Иран – 4-1 (13), Италия – 4-1 (12), Россия – 4-1 (11), Канада – 4-1 (11), Польша – 3-2 (8), Аргентина – 2-3 (6), Япония – 2-3 (6), Германия – 2-3 (5), Сербия – 1-4 (4), США – 1-4 (4), Китай – 1-4 (4), Болгария – 1-4 (3), Португалия – 1-4 (3), Австралия – 0-5 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».