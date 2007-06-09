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Лига наций. Россия сыграет с Италией, США против Португалии и другие матчи

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9 июня мужская сборная России по волейболу встретится с командой Италии в рамках второй недели Лиги наций. 

Лига наций

Мужчины

2-я неделя

Уфа, Россия

Россия – Италия – 17.00

Португалия – США – 14.00 

Токио, Япония

Аргентина – Бразилия – 9.10

Япония – Иран – 12.40

Нингбо, Китай

Болгария – Франция – 11.00

Китай – Польша – 14.00

Оттава, Канада

Австралия – Германия – 20.10

Канада – Сербия – 23.10

Турнирное положение:  Франция – 5 побед – 0 поражений (15 очков), Бразилия – 5-0 (13), Иран – 4-1 (13), Италия – 4-1 (12), Россия – 4-1 (11), Канада – 4-1 (11), Польша – 3-2 (8), Аргентина – 2-3 (6), Япония – 2-3 (6), Германия – 2-3 (5), Сербия – 1-4 (4), США – 1-4 (4), Китай – 1-4 (4), Болгария – 1-4 (3), Португалия – 1-4 (3), Австралия – 0-5 (2). 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Пять сильнейших команд по итогам предварительного этапа плюс гарантированно США как организатор решающей стадии выходят в «Финал шести».

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