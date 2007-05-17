Рим (ATP). 1/4 финала. Надаль играет с Вердаско, Джокович встретится с дель Потро, Федерер снялся

В пятницу в Риме Роджер Федерер снялся с четвертьфинала против Стефаноса Циципаса.
Кеи Нисикори и Диего Шварцман сыграют не ранее 14:30, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско – не ранее 15:30, Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро – не ранее 22:00.
Сетка турнира здесь.
Новые виджеты со статистикой размещены не только в новости, но и в онлайнах матчей. Если виджет интересующего вас матча не попал в новость, просто кликните на встречу в ветке. К сожалению, статистка пока не работает в приложениях Sports.ru.
Internazionali BNL d’Italia
Рим, Италия
12 – 19 мая 2019
ATP Masters 1000
Призовой фонд – 5 791 280 евро
Открытые корты, грунт
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 17 мая, 17.00
- Дата проведения
- 17 мая, 22.00
- Дата проведения
- 17 мая, 15.43
- Дата проведения
- 17 мая, 14.42