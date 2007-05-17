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    Рим (ATP). 1/4 финала. Надаль играет с Вердаско, Джокович встретится с дель Потро, Федерер снялся

    Теги результаты ATP Открытый чемпионат Италии Теннис

    В пятницу в Риме Роджер Федерер снялся с четвертьфинала против Стефаноса Циципаса.

    Кеи Нисикори и Диего Шварцман сыграют не ранее 14:30, Рафаэль Надаль и Фернандо Вердаско – не ранее 15:30, Новак Джокович и Хуан Мартин дель Потро – не ранее 22:00.

    Сетка турнира здесь.

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    Internazionali BNL d’Italia

    Рим, Италия

    12 – 19 мая 2019

    ATP Masters 1000

    Призовой фонд – 5 791 280 евро

    Открытые корты, грунт

    Четвертьфинал

    Стефанос Циципас (Греция) Роджер Федерер (Швейцария)
    0:0
    Дата проведения
    17 мая, 17.00
    Онлайн матча

    Новак Джокович (Сербия) Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
    Дата проведения
    17 мая, 22.00
    Онлайн матча

    Фернандо Вердаско (Испания) Рафаэль Надаль (Испания)
    2:0
    Дата проведения
    17 мая, 15.43
    Онлайн матча

    Диего Шварцман (Аргентина) Кеи Нисикори (Япония)
    6:4|3:2
    Дата проведения
    17 мая, 14.42
    Онлайн матча

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