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    Дмитрий Васильев: «Хотелось бы пояснений от Дальмайер. Западные спортсмены требуют объяснений от Логинова, а сами ни перед кем не отчитываются»

    Теги сборная России сборная Германии жен сборная Франции допинг Мартен Фуркад Дмитрий Васильев Александр Логинов Лаура Дальмайер Биатлон

    Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о завершении карьеры немецкой биатлонисткой Лаурой Дальмайер.

    «Возможно, мы когда-нибудь и узнаем, что явилось причиной ухода. Но когда нет никакой дополнительной информации, то это очень странно. Вообще отсутствие дополнительной информации вызывает всякие кривотолки и подозрения. Следовало бы все-таки пояснить причину.

    Многие западные спортсмены, такие как Фуркад, требуют от нас объяснений, как, например, от Логинова, который должен был покаяться в использовании допинга, по их мнению. Но при этом они считают, что они не должны ни перед кем оправдываться, отчитываться и пояснять ту или иную странную информацию. В данном случае она очень странная. Хотелось бы пояснений.

    Может ли это быть связано с допингом? Да все что угодно может быть. Тем более скандал, связанный с немецким доктором Марком Шмидтом, который сейчас всколыхнул всю Европу, которая так бурно обсуждала Россию в несуществующем заговоре против всего мира в отношении допинга.

    Теперь их позиции здорово пошатнулись, и тут, вдогонку, еще резкое завершение карьеры Лауры Дальмайер. Это, конечно, только предположение, и, естественно, нет никаких прямых доказательств», – сказал Васильев.

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