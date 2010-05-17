Дмитрий Васильев: «Хотелось бы пояснений от Дальмайер. Западные спортсмены требуют объяснений от Логинова, а сами ни перед кем не отчитываются»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал новость о завершении карьеры немецкой биатлонисткой .

«Возможно, мы когда-нибудь и узнаем, что явилось причиной ухода. Но когда нет никакой дополнительной информации, то это очень странно. Вообще отсутствие дополнительной информации вызывает всякие кривотолки и подозрения. Следовало бы все-таки пояснить причину.

Многие западные спортсмены, такие как Фуркад, требуют от нас объяснений, как, например, от Логинова, который должен был покаяться в использовании допинга, по их мнению. Но при этом они считают, что они не должны ни перед кем оправдываться, отчитываться и пояснять ту или иную странную информацию. В данном случае она очень странная. Хотелось бы пояснений.



Может ли это быть связано с допингом? Да все что угодно может быть. Тем более скандал, связанный с немецким доктором Марком Шмидтом, который сейчас всколыхнул всю Европу, которая так бурно обсуждала Россию в несуществующем заговоре против всего мира в отношении допинга.

Теперь их позиции здорово пошатнулись, и тут, вдогонку, еще резкое завершение карьеры Лауры Дальмайер. Это, конечно, только предположение, и, естественно, нет никаких прямых доказательств», – сказал Васильев.

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