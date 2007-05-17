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    Жозе Моуринью: «Сомневаюсь, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году. Он провалился в ЛЧ»

    Теги Жозе Моуринью Барселона Лионель Месси Ла Лига Лига чемпионов Золотой мяч Футбол

    Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не считает нападающего «Барселоны» Лионеля Месси главным претендентом на «Золотой мяч».

    «У меня есть сомнения, что он заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», – цитирует Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC. 

    «Барселона» уступила «Ливерпулю» в 1/2 финала Лиги чемпионов по сумме двух матчей (3:0, 0:4). На счету аргентинца в текущем розыгрыше ЛЧ 12 голов и 3 результативные передачи в 10 матчах. 

    Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

    Месси забил голы 32 из 37 команд, против которых играл в ЛЧ. Больше только у Рауля

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