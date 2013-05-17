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    Лапочкин назначен на финал Кубка России «Локомотив» – «Урал»

    Теги Локомотив премьер-лига Россия Олимп Кубок России судьи Урал Сергей Карасев Антон Аверьянов Сергей Лапочкин Михаил Вилков Виталий Мешков Алексей Стипиди Адлан Хатуев Футбол

    РФС определился с судьей на финальный матч Олимп-Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».

    На матче будет работать бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев.

    Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, резервным ассистентом судьи станет Антон Аверьянов. Видеоарбитром на матче будет Сергей Карасев, ассистентом – Михаил Вилков.

    Лапочкин работал на ответном матче «Локомотива» с «Ростовом» в полуфинале.

    Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре.

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