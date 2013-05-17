Лапочкин назначен на финал Кубка России «Локомотив» – «Урал»

РФС определился с судьей на финальный матч Олимп-Кубка России между «Локомотивом» и .

На матче будет работать бригада во главе с . Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев.

Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, резервным ассистентом судьи станет Антон Аверьянов. Видеоарбитром на матче будет , ассистентом – Михаил Вилков.

Лапочкин работал на ответном матче с «Ростовом» в полуфинале.

Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре.