Лапочкин назначен на финал Кубка России «Локомотив» – «Урал»

РФС определился с судьей на финальный матч Олимп-Кубка России между «Локомотивом» и «Уралом».
На матче будет работать бригада во главе с Сергеем Лапочкиным. Его ассистентами будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев.
Резервным арбитром назначен Виталий Мешков, резервным ассистентом судьи станет Антон Аверьянов. Видеоарбитром на матче будет Сергей Карасев, ассистентом – Михаил Вилков.
Лапочкин работал на ответном матче «Локомотива» с «Ростовом» в полуфинале.
Финал Кубка России состоится 22 мая в Самаре.