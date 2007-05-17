«Ювентус» провел переговоры с Почеттино. Он хочет получать 20 млн евро в год

ведет поиски нового главного тренера команды.

По информации Corriere della Sera, туринский клуб рассматривает кандидатуру тренера Маурисио Почеттино, который может покинуть лондонскую команду из-за отсутствия конкретики по ее развитию.

Стороны в последние недели контактировали друг с другом. Аргентинский тренер запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

Сегодня «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду