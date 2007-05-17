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    «Ювентус» провел переговоры с Почеттино. Он хочет получать 20 млн евро в год

    Теги Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

    «Ювентус» ведет поиски нового главного тренера команды. 

    По информации Corriere della Sera, туринский клуб рассматривает кандидатуру тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, который может покинуть лондонскую команду из-за отсутствия конкретики по ее развитию.

    Стороны в последние недели контактировали друг с другом. Аргентинский тренер запросил у «Ювентуса» зарплату 20 миллионов евро за сезон.

    Сегодня «Ювентус» объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера.

    Аллегри превратил «Юве» в самую тактически гибкую команду Европы. Но эта идея несовместима с Роналду

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