«Сент-Луис» – «Сан-Хосе». Барбашев забросил первую в карьере шайбу в плей-офф на 1-й минуте

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шайбу в четвертом матче финала Западной конференции с (2:1, 2-2 в серии).

Россиянин отличился на первой же минуте матча. Этот гол стал для него первым в плей-офф за карьеру в .

Всего он провел на льду 12 минут 49 секунд (0:06 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве, полезность «+1»). Забил единственным броском в створ, также отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом. Выходил на точку вбрасывания, эффективность – 50% (выиграл 3 попытки из 6).

В третьем периоде при счете 2:1 заработал малый штраф за подножку против капитана «Шаркс» Джо Павелски.

С его статистикой можно также ознакомиться здесь.