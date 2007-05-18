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    «Сент-Луис» – «Сан-Хосе». Барбашев забросил первую в карьере шайбу в плей-офф на 1-й минуте

    Теги Кубок Стэнли Сент-Луис Сан-Хосе НХЛ Иван Барбашев Хоккей

    Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев забросил шайбу в четвертом матче финала Западной конференции с «Сан-Хосе» (2:1, 2-2 в серии).

    Россиянин отличился на первой же минуте матча. Этот гол стал для него первым в плей-офф за карьеру в НХЛ

    Всего он провел на льду 12 минут 49 секунд (0:06 – в большинстве, 0:42 – в меньшинстве, полезность «+1»). Забил единственным броском в створ, также отметился 1 силовым приемом и 1 перехватом. Выходил на точку вбрасывания, эффективность – 50% (выиграл 3 попытки из 6). 

    В третьем периоде при счете 2:1 заработал малый штраф за подножку против капитана «Шаркс» Джо Павелски. 

    С его статистикой можно также ознакомиться здесь.

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