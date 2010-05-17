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    Евролига. «Финал четырех». ЦСКА против «Реала», «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче»

    Теги результаты ЦСКА Turkish Airlines Euroleague Анадолу Эфес Фенербахче Реал Баскетбол

    Сегодня в Витории стартовал «Финал четырех» Евролиги. 

    В первом полуфинальном матче турецкий «Анадолу Эфес» обыграл соотечественников из «Фенербахче» со счетом 92:73. Московский ЦСКА играет с испанским «Реалом». 

    Евролига

    Финал четырех

    Витория, Испания

    1/2 финала

    Фенербахче Турция  –  Анадолу Эфес Турция 73:92 (20:19, 20:26, 17:23, 16:24)
    Дата проведения
    17 мая, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    Фенербахче
    Грин (13), Мелли (9), Гудурич (8 + 6 передач), Диксон (4), Дювериоглу (0) – старт; Веселы (14), Калинич (12), Слукас (8), Махмутоглу (5), Гюлер (0), Биберович (0).
    Анадолу Эфес
    Ларкин (30 + 7 подборов + 7 передач), Мицич (25), Данстон (9 + 10 подборов), Морман (7), Симон (0) – старт; Андерсон (10), Мотум (9), Бобуа (2), Балбай (0), Пляйсс (0).

    ЦСКА Россия  –  Реал Испания 26:26 (2 четверть)
    Дата проведения
    17 мая, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
    Онлайн матча
    ЦСКА
    Де Коло (4), Клайберн (4), Хэкетт (3), Курбанов (0), Хантер (0).
    Реал
    Тавареш (6), Рэндолф (5), Руди Фернандес (4), Тэйлор (3), Кампаццо (2).

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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