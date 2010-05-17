Евролига. «Финал четырех». ЦСКА против «Реала», «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче»

Сегодня в Витории стартовал «Финал четырех» Евролиги.
В первом полуфинальном матче турецкий «Анадолу Эфес» обыграл соотечественников из «Фенербахче» со счетом 92:73. Московский ЦСКА играет с испанским «Реалом».
Евролига
Финал четырех
Витория, Испания
1/2 финала
- Дата проведения
- 17 мая, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Фенербахче
- Грин (13), Мелли (9), Гудурич (8 + 6 передач), Диксон (4), Дювериоглу (0) – старт; Веселы (14), Калинич (12), Слукас (8), Махмутоглу (5), Гюлер (0), Биберович (0).
- Дата проведения
- 17 мая, 22.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Реал
- Тавареш (6), Рэндолф (5), Руди Фернандес (4), Тэйлор (3), Кампаццо (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.