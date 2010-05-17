Евролига. «Финал четырех». ЦСКА против «Реала», «Анадолу Эфес» обыграл «Фенербахче»

Сегодня в Витории стартовал «Финал четырех» Евролиги.

В первом полуфинальном матче турецкий «Анадолу Эфес» обыграл соотечественников из «Фенербахче» со счетом 92:73. Московский ЦСКА играет с испанским «Реалом».

Евролига

Финал четырех

Витория, Испания

1/2 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.