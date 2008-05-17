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    WADA сообщило о высоком проценте подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории

    Теги допинг WADA РУСАДА московская антидопинговая лаборатория Гюнтер Юнгер Легкая атлетика

    Проверка данных Московской антидопинговой лаборатории показала очень высокий процент подлинности информации. 

    Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA). 

    «Для некоторых данных процесс аутентификации все еще продолжается, но уже подтверждено, что очень высокий процент данных, полученных из Московской лаборатории, является подлинным и соответствует копии Системы управления лабораторной информацией (LIMS), которую WADA получило через информаторов в ноябре 2017 года», – говорится в сообщении. 

    В апреле эксперты WADA завершили работу по получению допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории. Перепроверка вывезенных из России допинг-проб проводится в антидопинговой лаборатории в Лозанне. 

    По заявлению главы департамента расследований WADA Гюнтера Юнгера, организация может открыть первое дело, основанное на данных из Московской антидопинговой лаборатории, в течение нескольких недель. 

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