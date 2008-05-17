WADA сообщило о высоком проценте подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории

Проверка данных Московской антидопинговой лаборатории показала очень высокий процент подлинности информации.

Об этом сообщается в пресс-релизе Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Для некоторых данных процесс аутентификации все еще продолжается, но уже подтверждено, что очень высокий процент данных, полученных из Московской лаборатории, является подлинным и соответствует копии Системы управления лабораторной информацией (LIMS), которую WADA получило через информаторов в ноябре 2017 года», – говорится в сообщении.

В апреле эксперты WADA завершили работу по получению допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории. Перепроверка вывезенных из России допинг-проб проводится в антидопинговой лаборатории в Лозанне.

По заявлению главы департамента расследований WADA Гюнтера Юнгера, организация может открыть первое дело, основанное на данных из Московской антидопинговой лаборатории, в течение нескольких недель.