ЧМ-2019. Игроки сборной России выпили 160 бокалов пива в ресторане Братиславы

провела ужин в азиатском ресторане Iasai в Братиславе после матча ЧМ-2019 с Чехией (3:0).

Хоккеисты появились в заведении в вечернее время – около девяти вечера. По всей видимости, игроки отдыхали в ресторане на следующий день после игры.

Россияне сначала заказали суши, а потом пиво – около 160 бокалов в общей сложности.

Хоккеисты вернулись в отель на автобусе. У сборной России было два выходных дня после игры с чехами.

В следующем матче команда Ильи Воробьева разгромила Италию (10:0). Всего у нее на турнире четыре победы в четырех матчах.

Фото: Sport24.sk

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