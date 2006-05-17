Наверх
Реклама 18+
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    Реклама 18+
    Реклама 18+
    Реклама 18+

    ЧМ-2019. Игроки сборной России выпили 160 бокалов пива в ресторане Братиславы

    Теги Сборная России по хоккею светская хроника фото чемпионат мира Хоккей

    Сборная России провела ужин в азиатском ресторане Iasai в Братиславе после матча ЧМ-2019 с Чехией (3:0).

    Хоккеисты появились в заведении в вечернее время – около девяти вечера. По всей видимости, игроки отдыхали в ресторане на следующий день после игры.

    Россияне сначала заказали суши, а потом пиво – около 160 бокалов в общей сложности.

    Хоккеисты вернулись в отель на автобусе. У сборной России было два выходных дня после игры с чехами.

    В следующем матче команда Ильи Воробьева разгромила Италию (10:0). Всего у нее на турнире четыре победы в четырех матчах.

    Фото: Sport24.sk

    Сборная, зови Свечникова! Это наш следующий Овечкин/Малкин

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Реклама 18+

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Реклама 18+
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться