«Бавария» вывесит радужные флажки ЛГБТ-цветов на угловых стойках на матче с «Айнтрахтом»

выразит поддержку ЛГБТ-сообществу во время домашней игры 34-го тура чемпионата Германии с .

Мюнхенский клуб вывесит радужные флажки на угловых стойках на этом матче.

«Этой акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии», – заявил председатель правления «Баварии» .

Перед последним туром «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на 2 очка и в случае победы над «Айнтрахтом» гарантирует себе чемпионский титул.

Матч «Бавария» – «Айнтрахт» пройдет завтра, 18 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.