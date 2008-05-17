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    «Бавария» вывесит радужные флажки ЛГБТ-цветов на угловых стойках на матче с «Айнтрахтом»

    Теги Бавария Айнтрахт Франкфурт бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге фото Альянц-Арена ЛГБТ Футбол

    «Бавария» выразит поддержку ЛГБТ-сообществу во время домашней игры 34-го тура чемпионата Германии с «Айнтрахтом».

    Мюнхенский клуб вывесит радужные флажки на угловых стойках на этом матче.

    «Этой акцией вместе с нашим фан-клубом мы хотим показать, что выступаем за толерантность, многообразие и против расизма и гомофобии», – заявил председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге.

    Перед последним туром «Бавария» опережает дортмундскую «Боруссию» на 2 очка и в случае победы над «Айнтрахтом» гарантирует себе чемпионский титул.

    Матч «Бавария» – «Айнтрахт» пройдет завтра, 18 мая. Начало – в 16:30 по московскому времени.

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