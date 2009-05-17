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    ЧМ-2019. Чехия играет с Италией, Финляндия против Великобритании

    Теги результаты Сборная Финляндии по хоккею Сборная Чехии по хоккею Сборная Словакии по хоккею Сборная Италии по хоккею Сборная Австрии по хоккею Сборная Франции по хоккею Сборная Норвегии по хоккею чемпионат мира сборная Великобритании Хоккей

    В Словакии продолжается групповой этап чемпионата мира. 

    Группа А

    Франция – Словакия 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
    Дата проведения
    17 мая, 17.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 13 Паник (Секера, Лантоши)
    0:2 – 19 Сукель (Татар, Фегервары)
    0:3 – 25 Гудачек (Чернак, Паник)
    1:3 – 32 Манавян (Бертран, Эккефей)
    2:3 – 35 Тексье (Флери, Шакиашвили)
    2:4 – 40 Чернак (Татар, Паник)
    2:5 – 42 Чайковски (Буц)
    2:6 – 45 Надь (Маринчин, Дане)
    3:6 – 57 Реш (Даме-Малька, Тексье)

     

    Финляндия – Великобритания 2:0 (2 период)
    Дата проведения
    17 мая, 21.15, «Стил Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 20 Раяла (Олкинуора, Лехтонен)
    2:0 – 25 Охтамаа (Савинайнен, Тюрвяйнен)

    Группа B

    Австрия – Норвегия 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
    Дата проведения
    17 мая, 17.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    0:1 – 2 Булль (Линдстрем)
    1:1 – 22 Шнайдер (Комарек, Хенрих)
    1:2 – 36 Йоханнсен (Мартинсен, Вальквае Ульсен)
    2:2 – 49 Комарек (Шнайдер, Паллештранг)
    2:3 – 50 Рейшенберг (Хулес, Хага)
    2:4 – 53 Булль (Рейшенберг, Улимб)
    2:5 – 59 Булль (Звергер, Шнайдер)
    3:5 – 59 Хенрих ()

     

    Чехия – Италия 5:0 (2 период)
    Дата проведения
    17 мая, 21.15, «Словнафт-Арена»
    Онлайн матча Видео
    1:0 – 7 Гулаш (Кубалик)
    2:0 – 27 Гудас (Яшкин)
    3:0 – 32 Фролик (Симон, Моравчик)
    4:0 – 33 Коварж (Фролик, Ворачек)
    5:0 – 34 Яшкин (Ржепик, Хитил)

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    Расписание чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Турнирная таблица чемпионата мира по хоккею 2019 в Словакии

    Мы не научим вас видеть шайбу, но расскажем все про хоккейные термины (будет круче смотреть ЧМ)

    Если лучший игрок мира едет на ЧМ, то выносит всех. Сейчас это Кучеров

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