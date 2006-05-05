🌊»Зенит» – чемпион России и другие новости утра

1. «Зенит» за три тура до конца сезона стал чемпионом России: питерцы в Грозном сыграли вничью с «Ахматом», но «Арсенал» в Туле разобрался с «Локомотивом». Это 5-е чемпионство «Зенита» в российской истории.

Впервые чемпионами России стали Артем Дзюба, Александр Кокорин (да, он получит медаль) и еще 20 игроков клуба, а Александр Анюков стал пятикратным обладателем титула. Сергей Семак первым выиграл чемпионат России как футболист и как главный тренер.

«Спартак» в выездном матче одолел «Урал» благодаря голу Фернандо.

2. Хоккейная сборная России потерпела второе поражение на Чешских играх, уступив Финляндии (1:3). Что пошло не так – читайте в нашем разборе.

3. «Ливерпуль» в традиционном валидольном матче одолел «Ньюкасл» (3:2), возможно, потерял Салаха и вернулся на 1-е место в АПЛ. Отрыв от «Ман Сити» – 2 очка, «горожане» свой матч проведут в понедельник.

«Тоттенхэм» проиграл «Борнмуту», а «Кардифф» вылетел из АПЛ. Все результаты дня – здесь.

4. «Бавария» обыграла «Ганновер» (3:1) и продолжает лидировать в бундеслиге, а дортмундская «Боруссия» отдала матч «Вердеру» (2:2), ведя в два мяча, и отпустила Мюнхен на 4 очка. До конца чемпионата – два тура.

5. В плей-офф НХЛ «Бостон» вновь четырежды пробил Бобровского (как по заказу) и захватил лидерство в серии (3-2). Панарин играл много и помог «мундирам» сравнять счет в третьем периоде, но в решающем голе «Брюинс» в концовке есть и его вина.

6. «Барселона» резервным составом проиграла «Сельте». Каталонцы потерпели первое выездное поражение в Ла Лиге за 14 матчей. «Эспаньол» разгромил «Атлетико» (3:0), для мадридцев это поражение стало самым крупным в нынешнем розыгрыше Ла Лиги.

7. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла во второй круг турнира в Мадриде, а Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова выбыли.

8. В плей-офф НБА «Хьюстон» обыграл «Голден Стэйт» в овертайме и размочил счет в серии – 1-2. Лидеры команд были результативны – Харден набрал 41 очко, Дюрэнт – и вовсе 46.

9. Российский средневес Александр Шлеменко нокаутировал бразильца Вискарди Андраде на турнире RCC 6 в Челябинске.

Цитаты дня.

Джонатан Гурейро: «Если бы Овечкин захотел, он мог бы стать великим фигуристом».

«Месси может играть и до 45 лет». Так считает президент «Барсы».

Отец Дзюбы: «Карпин об Артема ноги вытирал и вышвыривал в аренду, даже когда он все делал хорошо».