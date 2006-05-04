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    «Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20

    Теги Зенит премьер-лига Россия Ахмат Футбол

    «Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном в 27-м туре премьер-лиги.

    Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в таблице с 58 очками. Идущий вторым «Локомотив» отстает на 9 очков и сегодня сыграет с тульским «Арсеналом».

    «Зенит» досрочно станет чемпионом России в случае поражения «Локо».

    Кроме того, команда Сергея Семака гарантировала себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В последний раз питерцы получали прямую путевку в групповую стадию главного еврокубка в чемпионский сезон-2014/15.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Ахмат – Зенит 1:1 (0:0, 1:1)
    Дата проведения
    4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    1:0 – 55 Исмаэл, 1:1 – 87 Дриусси.
    АхматГородов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг (Балай, 80).
    ЗенитЛунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.
    Предупреждение:
    Уциев (74).

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