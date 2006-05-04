«Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном в 27-м туре премьер-лиги.

Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в таблице с 58 очками. Идущий вторым «Локомотив» отстает на 9 очков и сегодня сыграет с тульским «Арсеналом».

«Зенит» досрочно станет чемпионом России в случае поражения «Локо».

Кроме того, команда Сергея Семака гарантировала себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В последний раз питерцы получали прямую путевку в групповую стадию главного еврокубка в чемпионский сезон-2014/15.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

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