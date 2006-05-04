«Зенит» гарантировал себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов-2019/20

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) в Грозном в 27-м туре премьер-лиги.
Клуб из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в таблице с 58 очками. Идущий вторым «Локомотив» отстает на 9 очков и сегодня сыграет с тульским «Арсеналом».
«Зенит» досрочно станет чемпионом России в случае поражения «Локо».
Кроме того, команда Сергея Семака гарантировала себе участие в групповом раунде Лиги чемпионов в сезоне-2019/20. В последний раз питерцы получали прямую путевку в групповую стадию главного еврокубка в чемпионский сезон-2014/15.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 мая, 16.30, «Ахмат-Арена»
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Ахмат –
Городов, Уциев, Мохаммади, Плиев, Семенов, Исмаэл, Швец, Раванелли (Роши, 62), Иванов, Нижич, Мбенг (Балай, 80).
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Зенит –
Лунев, Ракицкий, Смольников (Анюков, 36), Иванович, Нобоа (Эрнани, 56), Жирков, Шатов, Барриос, Оздоев (Заболотный, 78), Азмун, Дриусси.
- Предупреждение:
- Уциев (74).