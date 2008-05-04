Жозеп Бартомеу: «Месси может играть и до 45 лет»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу поделился мнением об игре форварда .

«600 голов – это не просто забитые мячи. То, что делает Месси, отличает нас от всех остальных.

Месси гений, и он демонстрировал это на протяжении многих сезонов, в стольких играх. Мы живем в экстраординарную эпоху, но для наших фанатов это вполне обычное явление. Лео пришел в клуб в 13 лет. Он всех знает, его все знают. Он вырос здесь. Он часть «Барселоны».

С ним связывают такие большие ожидания, но внутри клуба все иначе, да и он сам переживает все это спокойно. Хотя он исключительный футболист, Месси играет на команду. В матче с «Ливерпулем» он мог забить больше, но он пасовал партнерам.

Мы наслаждаемся его игрой и задаемся вопросом: что случится, когда он закончит играть? Но он может играть и до 45 лет, кто знает? Мы знаем, что он сыграет еще три-пять лет, сколько захочет.

готовится [к завершению карьеры Месси]. Дембеле, Лангле, – игроки, вокруг которых можно строить команду, когда Месси закончит, но впереди еще долгий путь. Не думаю, что этот день близок. Мы говорим футболистам, которые играют и тренируются с ним: «Учитесь каждую минуту».

Лео останется здесь. Он человек «Барселоны». Месси принадлежит миру футбола, но он жил только в Барселоне. Он останется человеком одного клуба, никогда не уйдет. Он закончит играть, но останется с нами», – сказал Бартомеу.

Месси забил 600 голов за «Барселону» ровно за 14 лет. Уложился день в день