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    «Ливерпуль» вернулся на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» играет в понедельник

    Теги Ливерпуль Ньюкасл премьер-лига Англия Футбол

    «Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:2) в 37-м туре чемпионата Англии.

    Мерсисайдцы набрали 94 очка и вернулись на первое место в таблице, опережая «Манчестер Сити» (92 балла) на 2 очка. «Сити» свой матч с «Лестером» играет в понедельник. После этого командам останется провести по две игры.

    Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

    Ньюкасл – Ливерпуль 2:3 (1:2, 1:1)
    Дата проведения
    4 мая, 21.45, «Сент-Джеймс Парк»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 13 ван Дейк, 1:1 – 20 Атсу, 1:2 – 28 Салах, 2:2 – 54 Рондон, 2:3 – 86 Ориги.
    НьюкаслДубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес.
    ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.
    Предупреждения:
    Шер (45), Милнер (90).

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