«Ливерпуль» вернулся на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» играет в понедельник

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:2) в 37-м туре чемпионата Англии.

Мерсисайдцы набрали 94 очка и вернулись на первое место в таблице, опережая «Манчестер Сити» (92 балла) на 2 очка. «Сити» свой матч с «Лестером» играет в понедельник. После этого командам останется провести по две игры.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Таблица премьер-лиги

Статистика премьер-лиги