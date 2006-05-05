«Ливерпуль» вернулся на 1-е место в АПЛ. «Ман Сити» играет в понедельник

«Ливерпуль» победил «Ньюкасл» (3:2) в 37-м туре чемпионата Англии.
Мерсисайдцы набрали 94 очка и вернулись на первое место в таблице, опережая «Манчестер Сити» (92 балла) на 2 очка. «Сити» свой матч с «Лестером» играет в понедельник. После этого командам останется провести по две игры.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Сент-Джеймс Парк»
-
Ньюкасл –
Дубравка, Ласселс, Дамметт, Манкильо, Шер (Муто, 90), Хэйден, Ритчи, Ки Сон Ен, Атсу, Рондон, Перес.
-
Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Ловрен (Милнер, 83), Робертсон, Фабиньо, Вейналдум (Шакири, 66), Хендерсон, Мане, Салах (Ориги, 73), Старридж.