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    RCC 6. Шлеменко нокаутировал Андраде

    Теги результаты Александр Шлеменко тяжелый вес (MMA) средний вес (MMA) Артем Фролов RCC Бокс/MMA/UFC

    Сегодня в Челябинске прошел турнир RCC 6.

    В главном бою российский средневес Александр Шлеменко победил бразильца Вискарди Андраде техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками).

    На счету Шлеменко 59 побед и 12 поражений. У Андраде 20 побед и 8 поражений.

    Российский тяжеловес Антон Вязигин (13-3) победил техническим нокаутом (удары руками и локтями) в третьем раунде бразильца Вагнера Прадо (15-4), а средневес Артем Фролов (12-1) нокаутировал (удар рукой) немца Йонаса Билльштайна (20-7-1) во втором раунде.

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