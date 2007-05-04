RCC 6. Шлеменко нокаутировал Андраде

Сегодня в Челябинске прошел турнир RCC 6.

В главном бою российский средневес Александр Шлеменко победил бразильца Вискарди Андраде техническим нокаутом в третьем раунде (удары руками).

На счету Шлеменко 59 побед и 12 поражений. У Андраде 20 побед и 8 поражений.

Российский тяжеловес Антон Вязигин (13-3) победил техническим нокаутом (удары руками и локтями) в третьем раунде бразильца Вагнера Прадо (15-4), а средневес Артем Фролов (12-1) нокаутировал (удар рукой) немца Йонаса Билльштайна (20-7-1) во втором раунде.