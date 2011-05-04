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    Семак первым выиграл чемпионат России как футболист и как главный тренер

    Теги ЦСКА Зенит Рубин Сергей Семак премьер-лига Россия рекорды Футбол

    «Зенит» в 5-й раз выиграл чемпионат России.
     
    Для главного тренера команды Сергея Семака это четвертое чемпионство вместе с петербургским клубом. Два титула ранее он завоевал, когда был игроком, и еще один – в качестве ассистента главного тренера Андре Виллаша-Боаша.

    Также Семак, который привел «Зенит» к чемпионству в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера, становился чемпионом России в качестве футболиста в составе ЦСКА (2003) и «Рубина» (2008, 2009).

    Семак стал первым в истории российского футбола игроком, выигравшим национальный чемпионат как футболист и как главный тренер.

    «Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах

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