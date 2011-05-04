Семак первым выиграл чемпионат России как футболист и как главный тренер

в 5-й раз выиграл чемпионат России.



Для главного тренера команды это четвертое чемпионство вместе с петербургским клубом. Два титула ранее он завоевал, когда был игроком, и еще один – в качестве ассистента главного тренера Андре Виллаша-Боаша.

Также Семак, который привел «Зенит» к чемпионству в своем дебютном сезоне в качестве главного тренера, становился чемпионом России в качестве футболиста в составе (2003) и «Рубина» (2008, 2009).

Семак стал первым в истории российского футбола игроком, выигравшим национальный чемпионат как футболист и как главный тренер.

«Зенит» – чемпион! Хотя Фурсенко был против Семака, а клуб отказывал тренеру в трансферах